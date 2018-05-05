Команда "ПСЖ" – первый финалист московского "мэйджора"

Состав футбольного клуба "ПСЖ" по Dota 2 – китайская PSG.LGD – переиграла действующих чемпионов мира из Team Liquid в матче за выход в гранд-финал EPICENTER XL. Счет встречи – 2:0. Проигравшая команда опустилась в нижнюю сетку, где поборется с российской FlyToMoon за право выступить в главном матче "мэйджора".

Призовой фонд "Эпицентра" составляет один миллион долларов. Ранее в России не проходили турниры категории Major. Триумфатор первенства определится на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва (Россия)

EPICENTER XL

Плей-офф

Верхняя сетка

Финал

Team Liquid (Европа) – PSG.LGD (Китай) – 0:2