Команда немца "FATA" будет выступать под названием B)ears

Бывший игрок Team Liquid немец Адриан "FATA" Тринкс, анонсировавший ранее состав своей новой команды на предстоящий сезон, сообщил, что она будет выступать под названием B)ears. Напомним, его партнерами будут кореец Ли "Forev" Санг-Дон, иорданец Язид "YapzOr" Жарадат, малайзиец Адам "343" Шах и новичок профессиональной Dota-сцены Ферас "Feero" Хруб. "FATA" является действующим чемпионом московского турнира EPICENTER: Moscow, призовой фонд которого составил 500 тысяч долларов.