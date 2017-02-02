Команда эстонца "Puppey" завоевала путевку в Шанхай на SL i-League

Европейский коллектив Team Secret, капитаном которой является эстонец Клемент "Puppey" Иванов, переиграл со счетом 2:0 греческую Ad Finem в шестом туре группового этапа европейской квалификации к турниру StarLadder i-League. До этого матча Secret и AF занимали вторую строчку в таблице с 8-ю очками и были главными соперниками в борьбе за второй слот на турнир от Европы. Командам предстоит сыграть еще по одному матчу в рамках отборов, но благодаря личным встречам Team Secret гарантировала себе второе место.

Ранее украинская Natus Vincere и российская Vega Squadron потеряли шансы на выход в LAN-финал турнира, призовой фонд которого составляет 300 тысяч долларов. Заключительный этап соревнований пройдет в конце зимы в Шанхае. Team Liquid из Европейского Союза первой оформила путевку на чемпионат, заняв первое место в квалификации.