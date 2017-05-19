 Команда "Анжи" по Dota 2 уступила в финале ProDotA Cup Europe полякам из Team Singularity. КИБЕРСПОРТ - DOTA 2. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
15:00 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Команда "Анжи" по Dota 2 уступила в финале ProDotA Cup Europe полякам из Team Singularity

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Польская пятерка Team Singularity стала победителем онлайн-турнира ProDotA Cup Europe #18. В гранд-финале команда взяла верх над составом "Анжи" со счетом 3:1. Всего в соревновании принимало участие 16 коллективов. Победителю достался денежный приз в размере 2 тысяч долларов. Проигравший финалист получил вдвое меньше. Немецкая Team Saphira, замкнувшая призовую тройку, заработала 500 долларов.

ProDotA Cup Europe #18

Плей-офф

Гранд-финал

Team Singularity (Польша) – Cyber Anji (Россия) – 3:1

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