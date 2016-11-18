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Команда Akke вышла в полуфинал верхней сетки WellPlay Invitational #5

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Шведская команда Horde, основанная экс-игроком Alliance Йоакимом "Akke" Актераллом вышла в полуфинал верхней сетки WellPlay Invitational #5. В четвертьфинале шведы переиграли польский коллектив Team Alternate - 2:0.

В 1/2 финала Akke и его партнерам по команде будет противостоять ProDota Gaming, ранее преодолевшая сопротивление российского стака F.R.I.E.N.D.S. Призовой фонд турнира составляет 3 тысячи долларов.

WellPlay Invitational #5

Верхняя сетка

Четвертьфинал

Horde (Швеция) - Team Alternate (Польша) - 2:0

Horde: Akke, Pablo, gorgc, Eskillz, Excalibur

Team Alternate: Supreme, Exptic Deer, eL lisasH, Nisha, kacor

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