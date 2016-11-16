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Команда Akke уступила в финале Treasure Arena

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Шведский коллектив Horde, ведомый экс-игроком Alliance Akke проиграла в гранд-финале турнира Treasure Arena российской команде Rebels. Первая карта осталась за россиянами, однако во втором матче сильнее оказались шведы. Решающий матч остался за Rebels. Экс-команда Ивана "VANSKOR" Скорохода одержала победу и получила чек на 1 тысячк долларов за свой триумф.

Treasure Arena

Финал

Rebels (Россия) – Horde (Швеция) – 2:1

Rebels: Sedoy, Ceazy, Shachlo, RodjER, j4

Horde: Akke, Pablo, gorgc, Eskillz, Excalibur

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