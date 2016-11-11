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Клинтон "Fear" Люмис – запасной Evil Geniuses на The Boston Major

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Evil Geniuses заявила в качестве запасного игрока на The Boston Major своего тренера, Клинтона "Fear" Люмиса, сообщает официальный сайт регистрации Valve. Таким образом, Fear сможет заменить на турнире любого игрока основного состава коллектива в случае форс-мажорных обстоятельств. Fear ранее выступал за Evil Geniuses, а в сентябре принял решение завершить свою игровую карьеру, перекваллифицировавшись в тренеры. Стоит отметить, что Fear является ветераном "злых гениев", он в коллективе с 2011 года.

 

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