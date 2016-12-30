Китайская Wings Gaming пропустит турнир в Хорватии, так как игроки не успеют получить визы

Wings Gaming пропустит LAN-финал турнира Dota Pit League, который пройдет с 20 по 22 января в Хорватии. Как сообщает пресс-служба организации, игроки китайской команды не успеют получить визы из-за участия в ESL One Genting 2017 (6-8 января). Напомним, что коллектив получил прямые приглашения на оба соревнования.

Примечательно, что на официальной странице Wings Gaming в твиттере говорится: коллектив на хорватском турнире заменят соотечественники из Invictus Gaming. Однако эта команда получила путевку в Сплит ранее из-за отказавшейся Newbee.

Ранее прямые приглашения получили Digital Chaos (Европа), а через отборочные пробились Team Faceless (Сингапур), Evil Geniuses , Team Secret (обе – Европа), Virtus.pro G2A (Россия).

Призовой фонд Dota Pit League Season 5 составит 125 тысяч долларов.