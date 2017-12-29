Китайская Newbee получила приглашение на польский "мэйджор"

Китайская Newbee получила приглашение на турнир категории Major – ESL One Katowice 2018. Финалисты The International 2017 приглашены на "мэйджор" вслед за Virtus.pro, Team Secret и Team Liquid. Из 16 участников турнира еще шестерым выдадут приглашения, а остальные шесть определятся через региональные отборочные.

LAN-финалы ESL One Katowice 2018 пройдут в Польше с 20 по 25 февраля. Команды разыграют призовой фонд в миллион долларов и 1500 очков Dota Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.