Китайская Newbee – победитель ESL One Genting 2018

Состав китайской Newbee по Dota 2 переиграл Team Liquid в финальном матче плей-офф ESL One Genting 2018. Счет встречи – 3:2. Триумфатор турнира заработал 160 тысяч долларов, а также получил 200 очков DPC. Общий призовой фонд "майнора" составлял 400 тысяч долларов. Соревнование проходило в Малайзии. Российская Virtus.pro дошла до четвертьфинала, где уступила Evil Geniuses.

Гентинг Хайлендз (Малайзия)

ESL One Genting 2018

Плей-офф

Полуфинал

Team Liquid (Северная Америка) – Newbee (Китай) – 2:3