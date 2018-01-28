Китайская Newbee – победитель ESL One Genting 2018

Состав китайской Newbee по Dota 2 переиграл Team Liquid в финальном матче плей-офф ESL One Genting 2018. Счет встречи – 3:2. Триумфатор турнира заработал 160 тысяч долларов, а также получил 200 очков DPC. Общий призовой фонд "майнора" составлял 400 тысяч долларов. Соревнование проходило в Малайзии. Российская Virtus.pro дошла до четвертьфинала, где уступила Evil Geniuses.
Гентинг Хайлендз (Малайзия)
ESL One Genting 2018
Плей-офф
Полуфинал
Team Liquid (Северная Америка) – Newbee (Китай) – 2:3
Your #ESLOne Genting 2018 champions - @NewbeeCN!! pic.twitter.com/bdFshev88D– ESL Dota2 (@ESLDota2) 28 января 2018 г.
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