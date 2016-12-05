Китайская LGD заняла первое место группы С на The Boston Major

Китайский коллектив LGD Gaming стал победителем группы С на турнире The Boston Major, призовой фонд которого составляет 3 миллиона долларов. В поединке за первое место квартета С со счетом 2:0 была переиграна североамериканская пятерка Complexity Gaming, которая поборется за выход со второго места группового этапа с победителем матча между сингапурской Team Faceless и американской Evil Geniuses.