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Китайская LGD заняла первое место группы С на The Boston Major

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Китайский коллектив LGD Gaming стал победителем группы С на турнире The Boston Major, призовой фонд которого составляет 3 миллиона долларов. В поединке за первое место квартета С со счетом 2:0 была переиграна североамериканская пятерка Complexity Gaming, которая поборется за выход со второго места группового этапа с победителем матча между сингапурской Team Faceless и американской Evil Geniuses.

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saiga

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