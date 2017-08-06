Китайская LGD Gaming – соперник Virtus.pro в плей-офф The International 2017

Стали известны пары плей-офф The International 2017. Состав российской организации Virtus.pro занял третье место в группе В и в четвертьфинале верхней сетки сыграет против китайской LGD Gaming, которая финишировала на второй строчке группы А. Еще одна российская команда – Team Empire – попала в нижнюю сетку, где в первом раунде встретится с Cloud9.
Седьмой чемпионат мира по Dota 2 проходит в "Ки-арена" в Сиэтле. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов, что является рекордным показателем для компьютерного спорта.
Полностью пары плей-офф турнира выглядят следующим образом:
Верхняя сетка
1/4 финала
Team Liquid – Invictus Gaming
Newbee – Evil Geniuses
LGD.Forever Young – TNC Pro Team
LGD Gaming – Virtus.pro
Нижняя сетка
1-й раунд
Team Secret – Execration
Cloud9 – Team Empire
OG – Infamous
iG Vitality – Digital Chaos
The team have two days off, and they we face @LGDgaming on August 8, 22:00 CET #TI7 #GoGoVP #VP_Live pic.twitter.com/g1gO0Efa9V– Virtus.pro (@TeamVirtuspro) 5 августа 2017 г.