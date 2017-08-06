Китайская LGD Gaming – соперник Virtus.pro в плей-офф The International 2017

Стали известны пары плей-офф The International 2017. Состав российской организации Virtus.pro занял третье место в группе В и в четвертьфинале верхней сетки сыграет против китайской LGD Gaming, которая финишировала на второй строчке группы А. Еще одна российская команда – Team Empire – попала в нижнюю сетку, где в первом раунде встретится с Cloud9.

Седьмой чемпионат мира по Dota 2 проходит в "Ки-арена" в Сиэтле. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов, что является рекордным показателем для компьютерного спорта.

Полностью пары плей-офф турнира выглядят следующим образом:

Верхняя сетка

1/4 финала

Team Liquid – Invictus Gaming

Newbee – Evil Geniuses

LGD.Forever Young – TNC Pro Team

LGD Gaming – Virtus.pro

Нижняя сетка

1-й раунд

Team Secret – Execration

Cloud9 – Team Empire

OG – Infamous

iG Vitality – Digital Chaos