Китайская Invictus Gaming получила предпоследнее приглашение на московский EPICENTER

Организаторы EPICENTER: Moscow выдали предпоследнее прямое приглашение на LAN-финал турнира. "Инвайта" удостоилась Invictus Gaming, показавшая лучшие результаты на LAN-турнирах в этом сезоне среди китайских команд. В активе IG победа на Dota 2 Asia Championships 2017 и попадание в четверку сильнейших на прошедшем The Kiev Major. Ранее прямое приглашение получили российская Virtus.pro, европейский OG и Team Liquid, а также американская Evil Geniuses.

Остальные четыре участника определятся в ходе региональных квалификаций в Европе, Северной Америке, Китае, Юго-Восточной Азии. Заключительный этап первенства с призовым фондом 500 тысяч долларов пройдет в начале июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".