Китайская Invictus Gaming – первый полуфиналист The Kiev Major 2017

Китайская команда Invictus Gaming нанесла поражение Team Liquid в матче 1/4 финала плей-офф The Kiev Major 2017 со счетом 2:1. Выигравший коллектив поборется за выход в финал с победителем пары Team VG.j (Китай) – Virtus.pro (Россия). "Жидкие" завершили выступление на турнире и заработали 125 тысяч долларов.
Все встречи стадии игр на выбывание проходят на сцене национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд первого "мэйджора" в СНГ составляет 3 миллиона долларов.
Киев (Украина)
The Kiev Major 2017
Плей-офф
1/4 финала
Invictus Gaming (Китай) – Team Liquid (США) – 2:1