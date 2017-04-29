Китайская Invictus Gaming – первый полуфиналист The Kiev Major 2017

Китайская команда Invictus Gaming нанесла поражение Team Liquid в матче 1/4 финала плей-офф The Kiev Major 2017 со счетом 2:1. Выигравший коллектив поборется за выход в финал с победителем пары Team VG.j (Китай) – Virtus.pro (Россия). "Жидкие" завершили выступление на турнире и заработали 125 тысяч долларов.

Все встречи стадии игр на выбывание проходят на сцене национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд первого "мэйджора" в СНГ составляет 3 миллиона долларов.

Киев (Украина)

The Kiev Major 2017

Плей-офф

1/4 финала

Invictus Gaming (Китай) – Team Liquid (США) – 2:1