Китайская EHOME анонсировала состав на новый сезон

Китайская EHOME объявила состав по дисциплине Dota 2 на новый сезон. В команду вошли Чэнь "Cty" Тянью, Ван "old chicken" Чжиюн, Ху "Guvara" Сэнь, Ло "Xi" Иньци и Цзян "Jdh" Донгхао. Таким образом, в коллективе четыре новичка, из прежнего состава остался лишь "old chicken". Запасным будет Жэнь "ELeVeN" Янвэй, тренером – Чжан "LaNm" Чжичэн.

Напомним, в декабре в EHOME произошел конфликт, в результате которого в последних матчах Лю "Sylar" Цзяцзюня вынужден был заменять менеджер "H2O". Побед в этих встречах китайцам добиться не удалось.