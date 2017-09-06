Киберспортивное отделение "Локо" и M19 проведут турнир по Dota 2



Организации M19 и Loko Esports Team, которая представляет футбольный "Локомотив", анонсировали турнир по Dota 2 c призовым фондом в 165 тысяч рублей. Соревнование называется М19 Ladder to Cybersport. Победители получат денежное вознаграждение и отправятся на две недели в тренировочный дом М19, усадьбу 18 века.

В открытых квалификациях может играть любая команда из СНГ, состоящая из пяти игроков старше 16 лет. Этап пройдет на платформах Battlefy и Go2Olymp в формате до одной победы (best-of-1). Победители открытых квалификаций получат опытных тренеров.

Плей-офф пройдет на буткемпе M19 в формате best-of-3 (матчи до побед в двух картах). Это будет "домашний" турнир с зонами отдыха для игроков и приглашенными экспертами. На него попадут четыре лучшие команды и в течение двух дней сразятся в полуфинале, а затем в финале, который пройдет в формате до трех побед (best-of-5).