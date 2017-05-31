"Кибер Анжи" стартовала в отборе Galaxy Battles с поражения от Vega Squadron

Российская Vega Squadron нанесла поражение Cyber Anji в стартовом матче отборочного турнира Galaxy Battles для европейского региона. Всего в соревновании принимают участие восемь команд. Путевку на LAN-финал получит только победитель.

Призовой фонд Galaxy Battles составит 150 тысяч долларов.

Galaxy Battles

Отборочный турнир

Европа

1-й тур

Cyber Anji (Россия) – Vega Squadron (Россия) – 0:1