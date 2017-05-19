"Кибер Анжи" пожелал удачи покинувшему состав по Dota 2 капитану

Cyber Anji объявила о завершении сотрудничества с Александром "ХВОСТ" Дашкевичем. Ранее об уходе из состава махачкалинцев по Dota 2 сообщил и сам киберспортсмен. Напомним, известный игрок являлся капитаном и первым членом команды, заключив контракт в начале марта этого года.

За полтора месяца существования команда заняла 5 – 6-е место на ProDotA Cup Europe #17, дошла до финала Кубка Москвы по киберспорту и не смогла квалифицироваться на StarLadder i-League Invitational #2.

Состав Cyber Anji по Dota 2 выглядит следующим образом: Вадим "Sedoy" Мусорин (Россия), Ярослав "Pikachu" Василенко (Украина), Максим "Yoky" Ким, Евгений "Chuvash" Макаров, Александр "NoFear" Чурочкин (все – Россия).

"Объявляем о том, что Александр "ХВОСТ" Дашкевич покидает нашу команду. Выражаем благодарность и желаем успехов во всех его начинаниях", – говорится в сообщении пресс-службы "Анжи".