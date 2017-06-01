"Кибер Анжи" поднялась на вторую строчку отборов к Galaxy Battles

Состав по Dota 2 футбольного клуба "Анжи" переиграл сербскую Elements Pro Gaming в третьем туре отборочных соревнований европейского региона к турниру Galaxy Battles. Благодаря этой победе "Кибер Анжи" поднялась на вторую строчку группового этапа с шестью очками в трех встречах. Путевку на LAN-финал получит лучшая из восьми участвующих команд.

Заключительный этап чемпионата пройдет с 14 по 18 июня в Спортивном центре Шэньчжэньского залива. Арена вмещает 20 тысяч зрителей. Ранее прямые инвайты на соревнования получили китайские Newbee и IG.V, европейская Thunderbirds, а также филиппинская TNC.

Оставшиеся четыре участника определятся по итогам квалификаций в Китае, Северной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Индии. Примечательно, что турнир будет проходить в одно время с The Summit 7. Призовой фонд Galaxy Battles составит 150 тысяч долларов.