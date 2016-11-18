Кертис "Aui_2000" Линг: "Следующий патч перевернет DotA 2 с ног на голову"

Игрок Team NP Кертис "Aui_2000" Линг подчеркнул, что по словам разработчиков DotA 2, с которыми он общался, следующий патч должен перевернуть игру с ног на голову. Киберспортсмен, отметил, что он пока не представляет себе, каким будет новый герой – Monkey King, выход которого запланирован на эту зиму.

– Разработчики говорят, что следующий патч перевернет игру, – цитирует RDS Aui_2000. – Отчасти меня это пугает, отчасти – я рад это слышать. Новый герой? Я помню Monkey King по первой DotA. Там он был кем-то вроде мини-босса. Пока сложно сказать, что он будет из себя представлять.