Капитан Virtus.pro: "Думаю, что пару лет еще справлюсь"

Капитан состава по Dota 2 россйиской организации Virtus.pro Алексей "Solo" Березин дал интервью порталу nim.ru, в котором поделился впечатлениями от выступления на The Kiev Major, а также рассказал, сколько еще лет планирует выступать на профессиональной сцене. На первом "мэйджоре" в СНГ с призовым фондом 3 миллиона долларов Virtus.pro заняла второе место, что является лучшим результатом команд из региона на чемпионатах данной категории.

– Я планирую поиграть в "Доту" еще максимум пару лет, – отметил Березин. – Есть много примеров, когда уже возрастные игроки завоевывали свои главные титулы в возрасте 27 лет или около того. Тот же Fear. До перехода в Evil Geniuses у него карьера шла не очень. И еще важно, в какой роли ты выступаешь. Если ты возрастной игрок, то можешь быть полезен для команды как капитан, как человек, который разрабатывает стратегии. Я вижу свое место в нашей команде, и думаю, что пару лет еще справлюсь.