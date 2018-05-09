12:34 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Капитан Team Spirit считает, что в составе Na’ Vi будут изменения после "Эпицентра"


Игрок состава Team Spirit по Dota 2 Артем "Fng" Баршак выразил мнение, что результат выступления Natus Vincere на EPICENTER XL подтолкнет руководство "Рожденных побеждать" к изменениям в команде. Напомним, Na’ Vi не смогла преодолеть групповой этап на московском "мэйджоре", одержав лишь две победы в пяти матчах. Триумфатором турнира стала PSG.LGD, представляющая футбольный "ПСЖ".

– Очевидно, что после таких резалультатов на EPICENTER у них максимально возможен решафл, – отметил Fng. – Но кто знает, может, они опять договорятся условно и не будут решафлиться.

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Материалы других СМИ
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