Капитан Team Spirit считает, что в составе Na’ Vi будут изменения после "Эпицентра"

Игрок состава Team Spirit по Dota 2 Артем "Fng" Баршак выразил мнение, что результат выступления Natus Vincere на EPICENTER XL подтолкнет руководство "Рожденных побеждать" к изменениям в команде. Напомним, Na’ Vi не смогла преодолеть групповой этап на московском "мэйджоре", одержав лишь две победы в пяти матчах. Триумфатором турнира стала PSG.LGD, представляющая футбольный "ПСЖ".

– Очевидно, что после таких резалультатов на EPICENTER у них максимально возможен решафл, – отметил Fng. – Но кто знает, может, они опять договорятся условно и не будут решафлиться.