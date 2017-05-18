Капитан состава "Анжи" по Dota 2 покинул команду

Украинец Александр "ХВОСТ" Дашкевич, выступавший за состав по Dota 2 футбольного "Анжи", подтвердил на странице в социальной сети уход из команды. Информация о том, что Дашкевич может покинуть махачкалинцев, появилась 9 мая. Напомним, известный игрок являлся капитаном и первым членом состава Cyber Anji, заключив контракт в начале марта этого года.

За полтора месяца существования команда заняла 5 - 6-е место на ProDotA Cup Europe #17, дошла до финала Кубка Москвы по киберспорту и не смогла квалифицироваться на StarLadder i-League Invitational #2.

Состав Cyber Anji по Dota 2 выглядит следующим образом: Вадим "Sedoy" Мусорин (Россия), Ярослав "Pikachu" Василенко (Украина), Максим "Yoky" Ким, Евгений "Chuvash" Макаров, Александр "NoFear" Чурочкин (все – Россия).