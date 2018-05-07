Капитан PSG.LGD – лучший игрок московского "мэйджора"

Капитан PSG.LGD Сюй "fy" Линьсэнь признан лучшим игроком завершившегося в Москве EPICENTER XL. Китайскому киберспортсмену вручили специальный приз – Перчатку Бесконечности. Напомним, в финале первого российской "мэйджора" пятерка, представляющая футбольный "ПСЖ", взяла верх над Team Liquid со счетом 3:1. Триумфатор первенства заработал 500 тысяч долларов и 750 очков DPC, необходимых для попадания на предстоящий The International.

EPICENTER XL прошел с 27 апреля по 6 мая. Общий призовой фонд составил миллион долларов. Игры стадии плей-офф приняла арена "ВТБ Ледовый дворец". Всего первый российский "мэйджор" посетили 12 участников. Российская Team Empire и украинская Natus Vincere не смогли пробиться в плей-офф, разделив последнее место на турнире.