Канадская Team NP и китайская Newbee – в финале Zotac Cup Masters

Канадский коллектив Team NP переиграл китайскую IG.V во втором полуфинале Zotac Cup Masters. Счет встречи – 2:0. В финальном матче турнира NP встретится с другим коллективом из "Поднебесной" – Newbee. Последняя оказалась сильнее азиатской пятерки Fnatic в первом полуфинале. Стоит отметить, что оба финалиста заняли первые строчки на групповом этапе.
ZOTAC Cup Masters проходит в Тайбэе и завершится 3 июня. Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов
#Zotac #RuHub #Dota2– Dota2RuHub (@dota2ruhub) 2 июня 2017 г.
Сетка стадии плей-офф перед решающим противостоянием. Финал турнира пройдет завтра, в 4:00 по Киеву/МСК. pic.twitter.com/MxonOvecCB
ZOTAC Cup Masters
Тайбэй, Тайвань
Плей-офф
Полуфинал
Team NP (Канада) - IG.V - 2:0