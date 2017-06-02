Канадская Team NP и китайская Newbee – в финале Zotac Cup Masters

Канадский коллектив Team NP переиграл китайскую IG.V во втором полуфинале Zotac Cup Masters. Счет встречи – 2:0. В финальном матче турнира NP встретится с другим коллективом из "Поднебесной" – Newbee. Последняя оказалась сильнее азиатской пятерки Fnatic в первом полуфинале. Стоит отметить, что оба финалиста заняли первые строчки на групповом этапе.

ZOTAC Cup Masters проходит в Тайбэе и завершится 3 июня. Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов

ZOTAC Cup Masters

Тайбэй, Тайвань

Плей-офф

Полуфинал

Team NP (Канада) - IG.V - 2:0