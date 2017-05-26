Канадец "EternaLEnVy" выбил бывших одноклубников из турнира в Маниле

Канадский коллектив Team NP переиграл европейскую Team Secret в первом раунде нижней сетки плей-офф The Manila Masters, который проходит в эти дни в Маниле. Счет встречи – 2:1. Проигравшая команда покинула турнир. Стоит отметить, что капитаном NP является Джеки "EternaLEnVy" Мао, ставший чемпионом major-турнира в Шанхае в составе "Сикрет".

В следующем раунде пятерка из Северной Америки встретится с победителем азиатского дерби между сингапурской Faceless и филиппинской Clutch Gamers. Триумфатор первенства с призовым фондом 250 тысяч долларов определится 28 мая в Mall of Asia arena.

The Manila Masters

Манила, Филиппины

Нижняя сетка

Первый Раунд

Team NP (Канада) – Team Secret (Европейский Союз) – 2:1

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