Kaipi будет отбираться на The Boston Major-2016 через американскую квалификацию

Команда Kaipi сыграет в открытой квалификации на The Boston Major-2016 по Dota 2 в американском регионе, сообщает DotaBlast.

Ранее подобное решение приняла Prodota Gaming, потому что считает отборочный турнир в Европе значительно более сложным, однако квот в финальную стадию выделяется одинаковое количество. Правила соревнований не запрещают выступать коллективам в чужом регионе.

Prodota Gaming уже победила в первых открытых отборочных и заработала право принять участие в закрытой квалификации этого региона. Призовой фонд The Boston Major-2016 составит три миллиона долларов.