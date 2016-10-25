20:45 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Kaipi будет отбираться на The Boston Major-2016 через американскую квалификацию

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Команда Kaipi сыграет в открытой квалификации на The Boston Major-2016 по Dota 2 в американском регионе, сообщает DotaBlast.

Ранее подобное решение приняла Prodota Gaming, потому что считает отборочный турнир в Европе значительно более сложным, однако квот в финальную стадию выделяется одинаковое количество. Правила соревнований не запрещают выступать коллективам в чужом регионе.

Prodota Gaming уже победила в первых открытых отборочных и заработала право принять участие в закрытой квалификации этого региона. Призовой фонд The Boston Major-2016 составит три миллиона долларов.

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