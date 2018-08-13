Известны соперники Virtus.pro и Winstrike на The International

Организаторы предстоящего чемпионата мира по Dota 2 – The International 2018 – огласили составы групп. Российские коллективы Virtus.pro и Winstrike не встретятся между собой на первом этапе. Все 18 команд были разделены на две группы. Соперниками VP в том числе станут Team Secret и Newbee. Winstrike попала в одну группу с PSG.LGD и действующим чемпионом мира – Team Liquid.

В стадию плей-офф пройдут по восемь команд. Четыре сильнейших коллектива из каждой группы начнут выступление с верхней сетки, остальные – с нижней.

The International пройдет с 15 по 25 августа в Ванкувере. Призовой фонд на данный момент составляет 24,1 миллиона долларов и продолжает увеличиваться.