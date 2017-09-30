Иван "VANSKOR" Скороход: "Na’ Vi – большие молодцы!

Игрок Team Empire Иван "VANSKOR" Скороход подчеркнул, что последние успехи состава Natus Vincere по Dota 2 во многом связаны с приходом на должность тренера Александра "ХВОСТ" Дашкевича. По мнению киберспортсмена, "Рожденные побеждать" проводят огромную работу над собой.

– Турнир PGL закончился совсем недавно. В финале были Na’Vi…

– Na’Vi в финале! Ууух!

– … с которыми вы уже играли на этом турнире. Как итог – вы дважды проиграли. Что ты думаешь про результаты Na’Vi? Почему они так хороши?

– Они большие молодцы, что собрались на буткемп. Они проводят огромную работу над собой, над плейстайлом. Может, кто-то не верит в Сашу Хвоста, но видно, что он очень хорошо помогает, и в моральном плане тоже. Мое мнение, если бы их сейчас не было на буткемпе, а за их спинами не было Саши, они не достигли такого результата. Игры с ними давались нам легко, но мы их просто не могли правильно закончить.