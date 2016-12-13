Ишутин о распаде Na`Vi: "Я пытался делать все, чтобы сохранить состав"

Портал navi-gaming.com опубликовал ряд высказваний игрока украинской Natus Vincere Данила "Dendi" Ишутина касательно текущей ситуации в команде, изменениях в игре и влиянии сообщества на психологию игроков. Темы были подняты зрителями стрима "Dendi". Напомним, что Ишутин один из двух игроков, оставшихся в составе Na`Vi.

"Dendi" о распаде Natus Vincere: "Я этого хотел меньше всего и пытался делать все, чтобы сохранить состав"

О квалификации The Boston Major: "На тот момент мы уже попросту не были командой, поэтому так ужасно и сыграли. Грубо говоря, каждый играл сам по себе, а с таким подходом уже не выиграть, ведь Dota 2 с каждым патчем становится все более командной. Без этого никак".

О влиянии сообщества на игроков: "Забавно, что все сразу же забыли о результатах команды до Сиэтла. Чужое мнение очень сильно влияет на профессиональных игроков, особенно на молодых. Советую никогда ничего не читать, что пишут о вас".

О своем будущем: "Я готов играть и выигрывать на профессиональной сцене, вы не поверите, насколько. Осталось только собрать боеспособный коллектив. Теперь придется все делать заново, с новым составом. Нужно будет очень много работать, чтобы что-то начало получаться. Конкретно для нас новый патч будет плюсом, так как таким образом будет удобнее работать. Осталось только собрать состав, что очень сложно, поскольку коммьюнити очень сильно влияет на игроков: кого-то превозносят, кого-то – наоборот, что очень сильно бьет по состоянию новичков".