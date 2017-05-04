Иорданец "Yapzor" перешел в Team Secret

Иорданский игрок Язид "Yapzor" Жарадет заменит шведа Йохана "pieliedie" Острема в составе Team Secret. Информация появилась на странице команды в социальных сетях. "Yapzor" займет в коллективе четвертую позиции, которую ранее исполнял капитан команды – эстонец Клемент "Puppey" Иванов. Последний перейдет на пятую позицию.

Ранее иорданец выступал за европейскую B)ears. Дебют "Yapzor" в новом коллективе состоится завтра во встрече с российской Vega Squadron на турнире DreamLeague. Ближайшее время Team Secret отправится в Манилу, где выступит на The Manila Masters с призовым фондом 250 тысяч долларов.