Invictus Gaming переиграла Team Liquid в четвертьфинале The International 2017

Китайская Invictus Gaming переиграла европейскую Team Liquid в первом четвертьфинале чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017. Счет встречи – 2:1. Напомним, пятерка из Китая заняла четвертую строчку группы B, а "Ликвид" вышла в плей-офф с первого места группы А. В полуфинале IG предстоит встреча с победителем матча китайской Newbee и американской Evil Geniuses.

В финальную часть чемпионата мира пробились 16 команд. Российская Team Empire поборется сегодня с европейской Cloud9 в матче за выживание. Virtus.pro начнет выступление в плей-офф завтра матчем против китайской LGD. Решающие встречи примет "Ки-арена" в Сиэтле, вместимостью 17 тысяч зрителей. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф

Четвертьфинал (Верхняя сетка)

Invictus Gaming (Китай) - Team Liquid (Европа) - 2:1

Invictus Gaming: Xxs – Лин Дзин, BoBoKa – Е Чжибяо, BurNIng – Сюй Чжилэй, Q – Фу Бинь, Op – Оу Пэн (все – Китай);

Team Liquid: GH – Марун Мерхей (Ливан), MinD_ContRoL – Иван Бориславов (Болгария), KuroKy – Куро Салехи Тахасоми (Германия), MATUMBAMAN – Лассе Урпалайнен (Финляндия), Miracle– – Амер аль-Баркави (Иордания);