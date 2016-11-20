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InJuly может пропустить major из-за неоконченной школы

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Ян "InJuly" Сяодун из китайский команды IG.Vitality, которая отобралась на The Boston Major, может пропустить соревнования с призовым фондом 3 миллиона долларов. Согласно заявлениями менеджмента коллектива на сайте twitlonger.com: причиной послужил второй отказ в получении американской визы, аргументированный отсутсвтвием аттестата о получении среднего образования игроком китайской пятерки.

Подобные проблемы испытывают соотечественники IG.V из LGD.Forever Young. Стоит отметить, что обе команды успели заявить по одному запасному игроку на The Boston Major. Турнир стартует в начале декабря.

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