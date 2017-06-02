Infamous выступит на Galaxy Battles, который пройдет на 20-тысячной арене в Китае

Перуанская Infamous получила путевку на LAN-финал нового турнира в Китае – Galaxy Battles. Команда стала лучшей в американской квалификации, выиграв семь матчей из семи. Чемпионат пройдет с 14 по 18 июня в Спортивном центре Шэньчжэньского залива. Арена вмещает 20 тысяч зрителей.

Ранее прямые инвайты на соревнования получили Thunderbirds, китайские Newbee и IG.V, а также филиппинская TNC. Через квалификации отобрались китайская LGD Gaming и филиппинская Happy Feet. Еще один участник определится по итогам европейских отборочных.

Примечательно, что турнир будет проходить в одно время с The Summit 7. Призовой фонд Galaxy Battles составит 150 тысяч долларов.