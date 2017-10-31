"Империя" выставила "Chappie" на трансфер

Игрок состава по Dota 2 российской организации Team Empire Владимир "Chappie" Кузьменко в ближайшее время покинет команду. По словам спортивного директора "Империи" Александра "StrangeR" Соломонова, киберспортсмен хочет уйти, так как ему будет комфортней играть и развиваться в новом коллективе. Напомним, что в настоящий момент Кузьменко в команде заменяет Айрат "Silent" Газиев.

Состав Team Empire: Андрей "Ghostik" Кадык (Украина), Ярослав "Miposhka" Найдёнов (Россия), Ростислав "fn" Лозовой (Украина), Иван "VANSKOR" Скороход, Айрат "Silent" Газиев (оба – Россия).

– Последнюю неделю Team Empire выступала без Chappie, – сказал Соломонов. – После возвращения из Германии игроку был предоставлен небольшой отпуск в связи с его желанием подумать о дальнейшей карьере. По итогам этой паузы Владимир сообщил, что хочет сменить команду, так как ему будет комфортней играть и развиваться в новом коллективе. На данный момент Владимир остаётся на контракте с Team Empire и выбор относительно своей новой команды он ещё не сделал. Мы открыты для переговоров по трансферу Chappie и окажем максимальное содействие, чтобы игрок нашёл себе новый дом.