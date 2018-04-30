"Империя" уступила команде "ПСЖ" на "Эпицентре"

Российская Team Empire уступила китайской PSG.LGD в матче 3-го тура группового этапа EPICENTER XL со счетом 1:2. Это поражение стало для "Империи" третьим кряду. Отметим, что победивший коллектив представляет футбольный "ПСЖ".

На этом этапе встречи проходят по круговой системе до двух побед. По две лучшие команды из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, еще по две – в нижнюю сетку.

Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. Ранее в России не проходили турниры данной категории.

Москва (Россия)

EPICENTER XL

Групповой турнир

2-й тур

Группа A

PSG.LGD (Китай) – Team Empire (Россия) – 2:1