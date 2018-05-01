"Империя" потерпела четвертое поражение на московском "мэйджоре"

Российская Team Empire уступила Mineski в матче 4-го тура группового этапа EPICENTER XL со счетом 0:2. Для "Империи" это поражение стало четвертым кряду и лишило команду шансов на выход в плей-офф. В заключительном туре команда из России встретится с соотечественниками из FlyToMoon.
На этом этапе встречи проходят по круговой системе до двух побед. По две лучшие команды из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, еще по две – в нижнюю сетку.
Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. Ранее в России не проходили турниры данной категории.
Москва (Россия)
EPICENTER XL
Групповой турнир
4-й тур
Группа A
Team Empire – Mineski – 0:2
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