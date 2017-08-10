"Империя" покинула The International 2017, уступив "Ликвиду"

Российская Team Empire уступила европейской Team Liquid в третьем туре группового этапа нижней сетки The International 2017 – чемпионата мира по Dota 2. Счет встречи – 2:0. По итогам турнира "Империя" заняла 7-8-е место. Благодаря этому результату СНГ-коллектив заработал 604 тысячи долларов из общего призового фонда 24,1 миллиона долларов. "Ликвид" встретится в следующем раунде с российской Virtus.pro, уступившей вчера LGD.FY в полуфинале верхней сетки.

В стадию игр на выбывание пробились 16 команд. Решающие встречи седьмого чемпионата мира примет "Ки-арена" в Сиэтле, вместимость которой составляет 17 тысяч человек.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф (Нижняя сетка)

Третий раунд

Team Empire (Россия) – Team Liquid (Европа)

Team Empire: RodjER – Владимир Никогосян (Россия), Ghostik – Андрей Кадык (Украина), Miposhka – Ярослав Найдёнов (Россия), fn – Ростислав Лозовой, Resolut1on – Роман Фоминок (оба – Украина).

Team Liquid: GH – Марун Мерхей (Ливан), MinD_ContRoL – Иван Бориславов (Болгария), KuroKy – Куро Салехи Тахасоми (Германия), MATUMBAMAN – Лассе Урпалайнен (Финляндия), Miracle– – Амер аль-Баркави (Иордания);



