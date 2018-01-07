"Империя" покинула "майнор" в Вашингтоне после поражения от OG

Российская Team Empire уступила европейской OG в первом раунде плей-офф Captains Draft 4.0. Счет встречи – 0:2. После этого поражения обладатель единственной квоты от СНГ покинул чемпионат. На групповом этапе "Империя" заняла третью строчку группы B.

Соревнование категории "майнор" проходит в Вашингтоне. Призовой фонд составляет 300 тысяч долларов и 300 очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. Примечательно, что Captains Draft 4.0 является единственным чемпионатом, где команды могут выбирать из ограниченного списка персонажей.

Вашингтон (США)

Captains Draft 4.0

Плей-офф

Четвертьфинал

Team Empire (Россия) – OG (Европы) – 0:2