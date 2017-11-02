"Империя" подписала россиянина "Silent"

Team Empire сообщила о возвращении Айрата "Silent" Газиева в состав по Dota 2. Киберспортсмен, выступавший за "Империю" с 2012-го по 2015 год, присоединился к команде на правах свободного агента. Он заменил Владимира "Chappie" Казьменко, которого ранее выставили на трансфер. Ранее Газиев выступал за Vega Squadron, которую покинул в конце сентября этого года.

– Айрат для Team Empire не просто игрок, он важная часть нашей истории, связанной с многочисленными победами, – приводит официальный сайт "Империи" слова спортивного директора организации Александра StrangeR Соломонова. – Нам повезло, что в момент, когда нам оказался нужен керри, Silent был готов играть на столь ответственной роли. Я был уверен, что когда-нибудь Айрат вернется в Империю и очень рад, что это случилось именно сейчас.

Кто-то скажет, что это риск – брать игрока, который долго не играл на требуемой роли. На самом деле риск тут гораздо меньше, чем мы себе позволяем обычно. К нашему счастью, не все могут правильно этот риск оценить.