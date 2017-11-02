"Империя" поблагодарила "Chappie" и пожелала удачи

Спортивный директор Team Empire Александр "StrangeR" Соломонов поблагодарил Владимира "Chappie" Казьменко за вклад в достижения коллектива. Напомним, команда выставила киберспортсмена на трансфер. В составе "Империи" его заменил Айрат "Silent" Газиев.

– Отдельно хочу поблагодарить Chappie за вклад в достижения Team Empire, я считаю, мы не ошиблись с выбором этого игрока, просто обстоятельства сыграли против нас, – приводит официальный сайт "Империи" слова Соломонва. – Владимир – талантливый, целеустремленный игрок, желаю ему только удачи и двигаться вперед, не смотря ни на что.