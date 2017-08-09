"Империя" победила Evil Geniuses в плей-офф The International 2017

Российская Team Empire нанесла поражение Evil Geniuses в матче 2-го раунда нижней сетки плей-офф The International 2017 со счетом 2:1. "Империя" прошла в следующий этап, где встретится с победителем пары Team Liquid. Проигравшая команда завершила выступление на турнире.

Стадия плей-офф седьмого чемпионата мира проходит в "Ки-арена" в Сиэтле вместимостью 17 тысяч человек. Призовой фонд The International 2017 превысил 24 миллиона долларов.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф

Нижняя сетка

2-й раунд

Team Empire – Evil Geniuses – 2:0

Team Empire: RodjER – Владимир Никогосян (Россия), Ghostik – Андрей Кадык (Украина), Miposhka – Ярослав Найдёнов (Россия), fn – Ростислав Лозовой, Resolut1on – Роман Фоминок (оба – Украина)

Evil Geniuses: Cr1t– – Андреас Нильсен (Дания), UNiVeRsE – Саахил Арора (США), zai – Людвиг Уолберг (Швеция), SumaiL – Саид Самаил Хассан (Пакистан), Arteezy – Артур Бабаев (Канада)