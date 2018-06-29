"Империя" объявила новый состав

Team Empire анонсировала состав, который примет участие в отборочных на The Summit 9. Первую позицию займет Владимир "Chappie" Кузьменко, на средней линии сыграет Айбек "Naive-" Токаев, Василию "AfterLife" Шишкину доверили третью позицию, а на персонажах поддержки выступят Евгений "Chuvash" Макаров и Альберт "yume" Гараев.

По словам спортивного директора "Империи" Александра Соломонова, этот состав он выбрал сам. Он отметил, что Ростислав "fn" Лозовой, Андрей "Ghostik" Кадык и Ярослав "Miposhka" Найденов остаются игроками Team Empire. При этом в квалификации The Summit 9 они могут сыграть за любую другую команду.

Напомним, что "Империя" не смогла попасть на предстоящий The International, заняв предпоследнее место в отборочной группе.