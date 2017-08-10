"Империя" начала матч против Team Liquid в третьем раунде плей-офф чемпионата мира

В Сиэтле стартовала первая встреча третьего раунда плей-офф нижней сетки чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017. Игровой день откроет матч российской Team Empire и европейской Team Liquid. В прошлом раунде "Империя" переиграла американскую Evil Geniuses со счетом 2:0, а "Ликвид" взяла верх над Team Secret эстонца "Puppey". Победитель противостояния в формате best-of-3 встретится с российской Virtus.pro, опустившейся сегодня в сетку проигравших после поражения от LGD.FY. Проигравший покинет турнир.

В стадию игр на выбывание пробились 16 команд. Решающие встречи седьмого чемпионата мира примет "Ки-арена" в Сиэтле, вместимость которой составляет 17 тысяч человек. Призовой фонд The International 2017 составляет 24,1 миллиона долларов.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф (Нижняя сетка)

Третий раунд

Team Empire (Россия) – Team Liquid (Европа)

Team Empire: RodjER – Владимир Никогосян (Россия), Ghostik – Андрей Кадык (Украина), Miposhka – Ярослав Найдёнов (Россия), fn – Ростислав Лозовой, Resolut1on – Роман Фоминок (оба – Украина).

Team Liquid: GH – Марун Мерхей (Ливан), MinD_ContRoL – Иван Бориславов (Болгария), KuroKy – Куро Салехи Тахасоми (Германия), MATUMBAMAN – Лассе Урпалайнен (Финляндия), Miracle– – Амер аль-Баркави (Иордания);