Imperial победила во втором туре открытых квалификаций к The Boston Major

Датская Imperial победила польскую Alternate Attax в финале открытых отборочных соревнований европейского региона и прошла в закрытые квалификации к турниру The Boston Major, призовой фонд которого составляет 3 миллиона долларов. Победителем первого тура открытых квалификаций в Европе и СНГ стала российская Fantastic Five.

Всего в групповом этапе отборов выступят десять коллективов, два из которых получат слот на LAN-финал в Бостоне, США. Помимо F5 СНГ-регион представляют российская Virtus.pro украинская Natus Vincere, которые получили приглашение сразу на второй этап отборов. Следующий победитель major-турнира определится 10 декабря на сцене Boston Wang Theater.