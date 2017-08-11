Илья "Lil" Ильюк: "Я показал худшую игру за два года"

Игрок Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк после матча 4-го раунда нижней сетки плей-офф The International 2017 с Team Liquid (1:2) выразил разочарование результатом встречи. Киберспортсмен попросил прощения у болельщиков и подчеркнул, что показал худшую игру за последние два года. "Медведи" покинули турнир, заняв 5-6 место и заработав более миллиона долларов призовых.
Напомним, стадия игр на выбывание проходит в Сиэтле на "Ки-арена", которая вмещает 17 тысяч зрителей. Общий призовой фонд The International 2017 составляет более 24 миллионов долларов.
"Моя худшая игра за два года. Простите за разочарование", – написал на своей странице в Твиттере "Lil".
My worst perfomance of 2 years. Sorry for disappointment– Ilya Ilyuk (@LilJke) 11 августа 2017 г.
Serenky25
Молодец признал сей факт. Ошибался много на фоне других членов команды. Но в целом играл удовлетворительно.
12:06