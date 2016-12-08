Илья "Lil" Ильюк: "Virtus.pro неинтересно играть со слабыми соперниками"

Игрок Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк подчеркнул, что iG Vitality показала очень хорошую игру в матче с российским коллективом. По словам Ильюка, Virtus.pro неинтересно играть со слабыми соперниками, поэтому они хотели попасть в четвертьфинале на Evil Geniuses. Напомним, что четвертьфинальный матч Virtus.pro – EG пройдет 9 декабря.

– Хотели получить в соперники EG, но против Wings было бы играть проще, – рассказал в интервью RuHub Ильюк. – Нам неинтересно, если игра легкая. Неправильно, если команда сдается на 20-й минуте, сдавайтесь тогда сразу же, на первой. На драфте при выборе героев мы не думаем о том, против кого играем. iG Vitality показали хорошую игру. Сильнее, чем на групповой стадии.