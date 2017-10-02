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21:21 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Илья "Lil" Ильюк: "Valve напрямую связалась с Solo и поинтересовалась его мнением"


Разработчик игры Dota 2 – корпорация Valve – консультировалась с капитаном российской Virtus.pro Алексеем "Solo" Березиным касательно баланса игровых персонажей. Об этом рассказал Илья "Lil" Ильюк в интервью cybersport.ru. Игрок четвертой позиции VP также сообщил о скором выходе нового обновления.

- Чего жду от нового патча? Это первый раз за долгое время, когда разработчики напрямую связались с Лешей как капитаном одной из лидирующих команд и поинтересовались его мнением, - рассказал Ильюк. - Леша спросил у нас, что изменить в патче. Valve сейчас начинают двигаться, наверное, тоже увидели падение числа игроков. Я надеюсь, что немного поменяется мета и мы не будем видеть одних и тех же героев каждый раз.

Мета многообразная, работают все герои, но почему-то лучше взять Necrophos и Venomancer, чем 110 остальных. Думаю, каких-то сделают немного сильнее, каких-то – слабее; как обычно, ничего глобального.

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https://www.cybersport.ru/news/lil-valve-seychas-nachinayut-dvigatsya

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Материалы других СМИ
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