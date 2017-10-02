Илья "Lil" Ильюк: "Valve напрямую связалась с Solo и поинтересовалась его мнением"

Разработчик игры Dota 2 – корпорация Valve – консультировалась с капитаном российской Virtus.pro Алексеем "Solo" Березиным касательно баланса игровых персонажей. Об этом рассказал Илья "Lil" Ильюк в интервью cybersport.ru. Игрок четвертой позиции VP также сообщил о скором выходе нового обновления.

- Чего жду от нового патча? Это первый раз за долгое время, когда разработчики напрямую связались с Лешей как капитаном одной из лидирующих команд и поинтересовались его мнением, - рассказал Ильюк. - Леша спросил у нас, что изменить в патче. Valve сейчас начинают двигаться, наверное, тоже увидели падение числа игроков. Я надеюсь, что немного поменяется мета и мы не будем видеть одних и тех же героев каждый раз.

Мета многообразная, работают все герои, но почему-то лучше взять Necrophos и Venomancer, чем 110 остальных. Думаю, каких-то сделают немного сильнее, каких-то – слабее; как обычно, ничего глобального.