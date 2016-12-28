Илья "Lil" Ильюк в восьмерке лучших игроков по версии Red Bull

Представители киберспортивного подразделения компании Red Bull опубликовали на своем сайте список восьми лучших игроков в Dota 2 за 2016 год. Единственным представителем СНГ-региона стал украинский киберспортсмен российской Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк. Журналисты отметили креативный подход Ильюка к реализации героев четвертой позиции. По мнению представителей Red Bull - агрессивный стиль игры и нестандартный выбор героев позволяют Илье показывать эффективную и зрелищную игру, как в финале The Summit 6 против OG, в котором "медведи" переиграли будущих чемпионов The Boston Major со счетом 3:0