23:29 28 декабря | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Илья "Lil" Ильюк в восьмерке лучших игроков по версии Red Bull

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Представители киберспортивного подразделения компании Red Bull опубликовали на своем сайте список восьми лучших игроков в Dota 2 за 2016 год. Единственным представителем СНГ-региона стал украинский киберспортсмен российской Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк. Журналисты отметили креативный подход Ильюка к реализации героев четвертой позиции. По мнению представителей Red Bull - агрессивный стиль игры и нестандартный выбор героев позволяют Илье показывать эффективную и зрелищную игру, как в финале The Summit 6 против OG, в котором "медведи" переиграли будущих чемпионов The Boston Major со счетом 3:0

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