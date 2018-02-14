Илья "Lil" Ильюк: "В Na’ Vi чувствую дискомфорт, но не в негативном плане"

Новичок состава Natus Vincere по Dota 2 Илья "Lil" Ильюк, перешедший в этом месяце из Virtus.pro, подчеркнул в интервью пресс-службе Na’ Vi, что в нынешней команде испытывает непривычные чувства. По словам киберспортсмена, он ощущал нечто схожее и в первые дни в предыдущей организации. Напомним, украинца в составе Virtus.pro заменил россиянин Владимир "RodjER" Никогосян, выступавший за "Рожденных побеждать".

– Можно сказать, что я чувствую определенный дискомфорт, но не в негативном оттенке, – отметил Lil. – Для меня все это дико странно и дико необычно. Когда мы первый собирались с ребятами на буткемпе Virtus.pro, я чувствовал примерно то же самое. Потому что люди не знакомы мне. Мы пересекаемся на чемпионатах, мы общаемся, но сейчас мы в одной команде, находимся в одном месте, идем кушать. Мне сложно сказать, что я чувствую. Не могу сказать, мое это или не мое. Все по-другому. Непривычно.